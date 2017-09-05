Порошенко потерпел новое поражение в "войне" с Россией

Украина потерпела очередное сокрушительное поражение в "противостоянии" с Россией. Киев, несмотря на громкие заявления, так и не смог создать собственную социальную сеть взамен "ВКонтакте".

Соцсеть Ukrainians, которая позиционировалась как аналог "ВКонтакте" и была поддержана Киевом, оказалась несостоятельной и была закрыта. "Привет всем пользователям Ukrainians. Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается", – сообщила на своей странице в Facebook одна из основательниц провалившегося проекта Александра Струмчинская.

"Ситуация такая: моего голоса недостаточно, чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта. Руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки, но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая бы могла помочь мне выполнить обещанное вам", – пояснила она.

"Достигнуто было многое, и это действительно наш общий успех", – добавила основательница Ukrainians. "Не ошибаются только те, кто ничего не делает", – заключила Струмчинская.

Несмотря на попытку сыграть на патриотических чувствах украинцев и поддержку со стороны официальных лиц государства, популярность в народе эта соцсеть так и не получила. На момент объявления о закрытии в Ukrainians были зарегистрированы менее 500 тысяч пользователей, передает Life.ru.

Напомним, что разработка собственной социальной сети на Украине началась после того, как высшее руководство страны, в том числе президент Петр Порошенко, буквально объявили войну всему, что хоть как-то связано с Россией. Прежде всего под удар попали телеканалы, книги российских писателей, фильмы, сериалы и даже мультфильмы.

Затем гонения начались на соцсети. В частности, было объявлено, что один из самых популярных проектов на территории СНГ – "ВКонтакте" – не соответствует идеологическим установкам современной Украины. Ukrainians создавалась как своеобразный ответ российским соцсетям, однако оказалась несостоятельной.