Глава Росавиации доложит Госдуме о ситуации с "ВИМ-Авиа"

Вечером 27 сентября в нижней палате парламента ожидают главу Росавиации Александра Нерадько для того, чтобы он рассказал о ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Речь об этом зашла в ходе пленарного заседания в среду.



"Мы пригласили на 17:00 руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Васильевича Нерадько", – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что просьбу провести такую встречу высказал комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству. Это связано с массовыми задержками рейсов перевозчика и трудностями, которые испытывают в связи с этим пассажиры авиакомпании.

Ранее, писали Dni.ru, глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что чартерные рейсы "ВИМ-Авиа" вернутся в график на следующей неделе. По словам депутата, полностью ситуация с перевозками разрешится 3-4 октября.

Он подчеркнул, что ситуация с "ВИМ-Авиа" находится под контролем. Для оперативного решения вопросов создана рабочая группа во главе с министром транспорта Максимом Соколовым. Первоочередная задача, по словам Москвичева, – вывезти около 40 тысяч людей, остающихся за границей из-за задержек рейсов авиакомпании.