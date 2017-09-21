Ученые раскрыли секрет роста пениса

Американские биологи установили, что длина половых органов у животных-самцов не только предопределена генетически, но и зависит от внешних факторов. Оказалось, что росту пениса способствует конкуренция за самок.

К такому выводу ученые из Колледжа Маунт-Холиок пришли на основе эксперимента, проведенного с участием уток двух видов малой морской чернети (Aythya affinis) и американской савки (Oxyura jamaicensis). У данных особей есть одна интересная особенность.

Их пенисы отрастают перед периодом размножения, а после соития – дегененируют. Результаты проведенной работы были описаны в журнале Nature.

Всех птиц разделили на две группы. В первой самцы и самки находились парами, а во второй, самок было меньше и представителям мужского пола приходилось за них бороться.

Ученые в течение двух лет измеряли размер половых органов птиц в обоих группах, чтобы определить, может ли он зависеть от внешних условий. Оказалось, что в группе, где царила сексуальная конкуренция, у самцов отрастали более длинные пенисы, чем там, где у каждой утки была своя пара.

Ученые предполагают, что обнаруженная особенность – важный инструмент эволюции. В условиях конкуренции больший размер полового органа потенциально повышает шансы животного на оплодотворение самки. Таким образом, на размеры полового органа влияет не только генетика и индивидуальные особенности, но и внешние условия жизни.