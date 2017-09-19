На древнем артефакте прочли стихи о пьянстве

Летом 2017 года при раскопках на Биржевой площади в Москве в деревянном срубе были обнаружены древние артефакты – боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги, монета времен Ивана Грозного и Василия Шуйского, а также части персидского сосуда. Последний оказался не так прост: артефакты содержали надписи на фарси.
Спустя почти два месяца их удалось расшифровать, передает сайт НТВ.Ru. Оказалось, что это стихи – о радости дружеского застолья. Перевод древнего литературного произведения размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,
Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.
Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,
О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!
Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,
Записана в тетради мироздания наша вечность.
До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом.
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