На древнем артефакте прочли стихи о пьянстве

Летом 2017 года при раскопках на Биржевой площади в Москве в деревянном срубе были обнаружены древние артефакты – боевой топор, шлем, фрагмент кольчуги, монета времен Ивана Грозного и Василия Шуйского, а также части персидского сосуда. Последний оказался не так прост: артефакты содержали надписи на фарси.

Спустя почти два месяца их удалось расшифровать, передает сайт НТВ.Ru. Оказалось, что это стихи – о радости дружеского застолья. Перевод древнего литературного произведения размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Виночерпий, светом вина озари нашу чашу,

Певец, спой, что дела мира пошли по нашему желанию.

Мы в нашей чаше видим отражение лица друга,

О не знающий наслаждения нашего непрестанного пьянства!

Никогда не умрет тот, чье сердце оживлено любовью,

Записана в тетради мироздания наша вечность.

До тех пор продолжается кокетство и величание стройных станом.