Ремонт на Тверской улице окончен досрочно

Работы по укладке асфальта на Тверской улице от Пушкинской до Триумфальной площади, на 1-й Тверской-Ямской улице и на площади Тверская Застава были завершены досрочно, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Изначально работы планировалось завершить к 5:00 понедельника (7 августа). Укладка асфальта уже завершена. Для автомобилей проезд будет открыт к 12:00 6 августа.