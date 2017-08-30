Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста

Участник так называемой антитеррористической операции (АТО) украинских войск в Донбассе Станислав Краснов разразился истерическим комментарием по поводу строительства Крымского моста. По его словам, все украинские эксперты сильно облажались, когда заявляли, что мост не будет построен.

"Установлена последняя железнодорожная арка. До открытия моста остались считанные месяцы", – написал он на своей странице в Facebook.

Военнослужащий поднял на смех украинских пропагандистов, утверждавших, что мост невозможно построить из-за геополитических проблем. "А как же "дно не выдержит", "течение все снесет", "наши спецслужбы взорвут", "это все фотошоп". Каких только версий не было", – добавил Краснов.

По его словам, с постройкой моста Мариупольский и Бердянский порты ждут тяжелые времена. "Ибо большие грузовые корабли не пройдут. И что там порты, весь промышленный комплекс того региона понесет огромные потери", – сокрушается участник так называемой АТО.





Напомним, 29 августа завершились работы по установке железнодорожной арки Крымского моста. Рабочие с помощью уникального оборудования подняли огромный объект весом шесть тысяч тонн и длиной 227 метров на высоту 35 метров над уровнем моря.

Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще несколько недель. За это время будет подготовлена к транспортировке и железнодорожная арка моста. Ее вес составляет пять тысяч тонн, длина те же 227 метров.

Всего протяженность моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года за счет средств федерального бюджета. Начало автомобильного движения моста запланировано на конец следующего года, железнодорожного – на декабрь 2019 года.

