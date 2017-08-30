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Участник АТО закатил истерику из-за Крымского моста

Фото: most.life
Участник так называемой антитеррористической операции (АТО) украинских войск в Донбассе Станислав Краснов разразился истерическим комментарием по поводу строительства Крымского моста. По его словам, все украинские эксперты сильно облажались, когда заявляли, что мост не будет построен.
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"Установлена последняя железнодорожная арка. До открытия моста остались считанные месяцы", – написал он на своей странице в Facebook.

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Военнослужащий поднял на смех украинских пропагандистов, утверждавших, что мост невозможно построить из-за геополитических проблем. "А как же "дно не выдержит", "течение все снесет", "наши спецслужбы взорвут", "это все фотошоп". Каких только версий не было", – добавил Краснов.

По его словам, с постройкой моста Мариупольский и Бердянский порты ждут тяжелые времена. "Ибо большие грузовые корабли не пройдут. И что там порты, весь промышленный комплекс того региона понесет огромные потери", – сокрушается участник так называемой АТО.


Напомним, 29 августа завершились работы по установке железнодорожной арки Крымского моста. Рабочие с помощью уникального оборудования подняли огромный объект весом шесть тысяч тонн и длиной 227 метров на высоту 35 метров над уровнем моря.

Окончательный монтаж на фарватерных опорах займет еще несколько недель. За это время будет подготовлена к транспортировке и железнодорожная арка моста. Ее вес составляет пять тысяч тонн, длина те же 227 метров.

Всего протяженность моста, соединяющего Краснодарский край и Крымский полуостров, составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 2020 года за счет средств федерального бюджета. Начало автомобильного движения моста запланировано на конец следующего года, железнодорожного – на декабрь 2019 года.

Автор: Иван Поляков30 августа 2017, 16:21

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