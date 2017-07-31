Автомобильная арка Крымского моста замкнулась

Строители завершили работы по установке автодорожной арки моста через Керченский пролив, сообщает "Газета.ru". Теперь нужно установить 44 тросовые гибкие подвески, способные выдержать нагрузку в 370 тонн, смонтировать эксплуатационные системы и покрыть конструкцию антикоррозийной краской.

Еще один важный элемент Крымского моста (железнодорожная арка) был полностью собран в середине июня. В ближайшее время обе конструкции будут привезены к месту установки и закреплены там.