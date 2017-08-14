Бывший разведчик Вооруженных сил Украины Андрей Рымарук заявил о том, что Крым никогда не вернется в состав Незалежной. По его словам, жизнь на полуострове после воссоединения с Россией стала намного лучше.

По словам военного, он много изучал социальную сферу Республики Крым. "Заработок там такой же, топливо дешевле, продукты тоже постепенно дешевеют с приходом российских торговых сетей", – написал он на своей странице в Facebook. Рымарук возмущается, почему украинские СМИ продолжают обманывать людей, говоря о том, что дела в Крыму якобы обстоят очень плохо.

Он отметил, что судит о ситуации на полуострове на основе бесед "с несколькими гражданами". По его словам, в Крыму активно развивается инфраструктура. "В сторону Ялты круглосуточно стелют целый автобан из Керчи, а сам город просто расцветает, говорит мне собеседник", – написал экс-военнослужащий украинской армии.

А после достройки Крымского моста, уверен бывший разведчик, уровень жизни на полуострове повысится еще больше. "Захотят ли они обратно (в состав Украины. – Прим.Ред.)? Спускайте на меня всех собак, но думаю, что не захотят", – озвучил военный неприятную для официального Киева правду.





Многие пользователи поддержали Рымарука в комментариях. "Да что там Крым, в Донецке уже житуха получше, чем скажем в Херсоне или Николаеве", – написал один из них.

Украина не признает историческое воссоединение Крыма с Россией. По мнению киевских политиков, полуостров является "оккупированной территорией", а референдум марта 2014 года – "незаконным". Нереалистичную и контрпродуктивную позицию Киева поддерживают США и ЕС.



Тем не менее, на Западе все громче звучат голоса в пользу признания полуострова российским. Так, в необходимости такого шага убеждены Левая и Свободная партия Германии. Как отметил лидер последней Кристиан Линдер, безопасность и благосостояние Европы во многом зависят от взаимоотношений с Москвой.

