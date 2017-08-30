Самый красивый преступник женится на миллиардерше

Наследница огромного состояния и империи Topshop 26-летняя Хлоя Грин выходит замуж. Сердце красавицы отдано Джереми Миксу – "самому красивому преступнику", как его называют СМИ.

Хлоя Грин и Джереми Микс опубликовали в соцсетях счастливые совместные фотографии, на которых радостная невеста хвастает помолвочным кольцом. Когда только стало известно о их романе, в комментарии к обоим посыпались нелицеприятные отзывы: на тот момент Джереми еще был связан отношениями с законной супругой и обременен тремя детьми.

Парочка закрыла свои профили в Instagram до лучших времен. Сейчас контент Хлои доступен только одобренным пользователям, но отдельные снимки таки стали достоянием общественности. Джереми в своем Instagram фотографии со счастливой Хлоей пока не разместил.

Джереми Микс стал известен в 2014 году. Фото из серии "их разыскивает" попало в Сеть и быстро стало вирусным. Через какое-то время на осужденного за торговлю оружием члена одной из самых жетоких уличных банд посыпались предложения от модельных агентств. Отсидев немногим менее двух лет и выйдя на свободу досрочно, Джереми из-за решетки тут же отправился на подиум, где по сей день успешно выступает и неплохо зарабатывает. Отношения в его тогдашней семье быстро разладились: супруга Мелисса не выдержала нового образа жизни своего супруга.

Вскоре голубоглазого мачо Джереми заметили в объятиях наследницы многомиллиардного состояния Хлои Грин. Мало кто верил, что из этой интрижки выйдет что-нибудь серьезное.

'Hot felon' turned model Jeremy Meeks kisses billionaire Top Shop heiress on yacht leaving wife heartbroken https://t.co/1PoOrcnx18 pic.twitter.com/ukriCnJxso — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2 июля 2017 г.

Вопреки злословиям, отношения красавца и миллиардерши развивались как положено: ухаживания, любая свободная минута вместе, совместный отдых и прочие атрибуты любви. К слову, империя Topshop, которой владеет отец Хлои Грин, оценивается в 3,8 миллиардов фунтов стерлингов.