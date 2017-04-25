Самого красивого преступника выгнали из страны

Самого красивого американского преступника депортировали из Великобритании. По его словам, он прибыл в Лондон для участия в фотосъемках.

Джереми Микс был арестован в феврале 2014 года за незаконное хранение огнестрельного оружия, передает "Газета.ru". Тогда же американские стражи порядка опубликовали фотографию преступника. Пользователи социальных сетей обратили внимание на красоту мужчины и распространили его снимок на многих онлайн-ресурсах.

Workin' it Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Мар 15 2017 в 4:54 PDT

Спустя два года Джереми Микс вышел из тюрьмы. Узнав о своей популярности, он решил податься в модельный бизнес. В частности, он участвовал в Неделе моды в Нью-Йорке.

Chillin after a full day of work �� Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Фев 27 2017 в 1:25 PST

Самый красивый американский преступник 24 апреля 2017 года прибыл в Лондон на светское мероприятие, а также для участия в фотосъемках, однако сотрудники пограничного контроля отказали ему во въезде в Великобританю. Работники службы отметили, что "его не арестовали, а депортировали из страны".

CAN'T STOP, WON'T STOP Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Мар 10 2017 в 11:48 PST

"Они не захотели впустить его в страну. Его провели на борт самолета под полицейским конвоем", – рассказал менеджер экс-заключенного Джим Джордан. "Он очень расстроился. Это был его первый визит в Лондон, он был очень взволнован, это должен был быть большой дебют для Джереми", – цитирует его The Independent.

Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Мар 21 2017 в 4:53 PDT

Также представитель модели отметил, что у Джереми Микса были все необходимые документы для въезда. "Мне отказали. Лондон не хочет, чтобы я был здесь. Это невероятно", – заявил красавчик.

It was great meeting you and your team @carineroitfeld I so look forward to seeing you soon. Публикация от JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) Фев 12 2017 в 2:01 PST

Отметим, через интернет могут прославиться как преступники, так и стражи порядка. В частности, работники клуба "Каприз" обнаружили в Сети начальника профподготовки главного управления Войск национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области майора Романа Ошуркова. Они предложили ему сменить сферу деятельности, так как в их организации "зарплата побольше будет".