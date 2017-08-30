Россиян напугали эпидемией туберкулеза

Россиян, планирующих посетить Украину, предупредили о вспышке опасного заболевания в этой стране. По данным Роспотребнадзора, на Украине стремительно распространяется туберкулез.

"По информации сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема лечения туберкулеза в Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом", – сообщили в ведомстве.

О росте числа заболевших туберкулезом Киев официально заявила более 20 лет назад. С того момента Украина получает значительную помощь от ВОЗ для борьбы с распространением этого заболевания, однако особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается, пишет газета "Известия".

Особенно тяжелая ситуация складывается на юге страны. "Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны – Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек", – отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того Украина с 2014 года входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно устойчивого (мультирезистентного) туберкулеза. "Эта форма инфекции возникла в связи с тем, что в предыдущие годы были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов, что приводило к прерыванию курса лечения пациентов", – пояснили в ведомстве.

Также причиной распространения опасного заболевания являются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медпомощи как всему населению, так и группам риска – "незащищенным слоям общества" бездомным, наркоманам, бывшим заключенным. Отмечается, что показатели излечения у пациентов на Украине одни из самых низких в мире – 38%.