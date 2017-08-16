Скандал с передачей "Пока все дома" Дело о взятке Улюкаева Уход Малахова с Первого канала Эксклюзив "Дом-2"

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Общество

В метро Москвы появились новые места для музыкантов

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В столице расширили проект "Музыка в метро". Впервые площадка для выступлений появилась на Московском центральном кольце. Послушать музыку теперь можно в переходе со станции "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина", сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Также артисты смогут выступать на станции метро "Сухаревская". А вот с "Выставочной", "Охотного Ряда" и "Комсомольской" площадки убрали.

16 августа 2017, 10:03

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