В метро Москвы появились новые места для музыкантов

В столице расширили проект "Музыка в метро". Впервые площадка для выступлений появилась на Московском центральном кольце. Послушать музыку теперь можно в переходе со станции "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина", сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Также артисты смогут выступать на станции метро "Сухаревская". А вот с "Выставочной", "Охотного Ряда" и "Комсомольской" площадки убрали.