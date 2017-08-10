Москвичам пообещали по-настоящему летние выходные

В столицу идет летняя жара. Предстоящие выходные подарят жителям мегаполиса теплую, солнечную погоду. "Лето в столице продолжается, температура воздуха в выходные будет больше соответствовать июлю, будет на пять градусов выше нормы", – сообщили в Гидрометценте, добавив, что воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов.

Однако уже в понедельник картина изменится. Местами пройдут дожди, столбики термометров опустятся до 22 градусов, ночью похолодает до 13. Во вторник также будет дождливо, станет еще прохладнее, передает "Интерфакс".

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам провести выходные на свежем воздухе. "Конечно, выходные нужно полностью посвятить природе. Ночью будет гулять очень романтично и тепло. Облаков на небе будет немного, что также будет способствовать наблюдениям за ночным небом и августовскими звездопадами", – отметил он.

