Дайвер подразнил акул собственной кровью

Американский дайвер Скайлер Томас сознательно порезал ножом руку, находясь под водой в окружении акул. Таким образом он решил развеять слухи о чрезмерной опасности этих рыб.

Скайлер Томас опубликовал запись своего поступка в социальной сети Facebook. На кадрах с этой записи видно, что акулы никак не отреагировали на порез дайвера. По его словам, он провел этот эксперимент дважды, и каждый раз он находился под водой с открытой раной около часа. Этим видео американец хотел развеять миф, что хищные рыбы, почувствовав каплю крови, сразу же отправятся искать жертву. "Неразумно считать, что акула бросит все свои дела, проигнорирует все остальные запахи в океане и поплывет именно за вами", – цитирует его The Sun.