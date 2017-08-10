Дайвер подразнил акул собственной кровью
Скайлер Томас опубликовал запись своего поступка в социальной сети Facebook. На кадрах с этой записи видно, что акулы никак не отреагировали на порез дайвера. По его словам, он провел этот эксперимент дважды, и каждый раз он находился под водой с открытой раной около часа. Этим видео американец хотел развеять миф, что хищные рыбы, почувствовав каплю крови, сразу же отправятся искать жертву. "Неразумно считать, что акула бросит все свои дела, проигнорирует все остальные запахи в океане и поплывет именно за вами", – цитирует его The Sun.
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