Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения

Побывав на передаче "Пусть говорят" Андрея Малахова свою жизнь кардинально изменил Ильяс Ляляев. В процессе борьбы с ожирением парень потерял половую идентичность.

Ильяс в подростковом возрасте так сильно поправился, что стал стесняться своего тела. Однажды он узнал о кастинге на участие в очередном выпуске ток-шоу, темой которого был лишний вес.

Парень принял участие в популярной программе и после этого решил кардинально изменить свою жизнь. Ильяс стал стремительно худеть. Кроме того, он поменял свое имя и фамилию на женские – Анжелика Романова, сообщает Woman.ru.

Сейчас 23-летняя Лика Мерседес (никнейм Ильяса в соцсетях) ведет активную интернет-деятельность. В своем микроблоге она публикует видео, в которых рассказывает, как похудела, раздает советы по красоте и рассказывает интересные случаи из своей жизни.

enter; width:100%;"> Публикация от Mersedes (@lmersedes) Июл 1 2017 в 2:49 PDT

Стоит отметить, что мнения по отношению к экстравагантному персонажу разделились. Одни пользователи Сети восхищается Анжеликой, а другие ее буквально ненавидит. На критику и замечания хейтеров Лика парирует столь же язвительными комментариями.

Публикация от Mersedes (@lmersedes) Июн 30 2017 в 7:52 PDT

Публикация от Mersedes (@lmersedes) Июн 28 2017 в 6:26 PDT

Напомним, ранее яркая звезда "Дома-2" Валерия Фрост стала жертвой информационной кампании, развернутой против нее в Сети. Одним из обвинений стало то, что девушка якобы была мужчиной.

Взгляд ищущих компромата зацепился за ее плавки на одном из снимков девушки. В их складке они увидели якобы мужское достоинство. Однако другой снимок в том же купальнике явно показывает, что речь идет лишь о складке на плавках.