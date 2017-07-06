Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения
Ильяс в подростковом возрасте так сильно поправился, что стал стесняться своего тела. Однажды он узнал о кастинге на участие в очередном выпуске ток-шоу, темой которого был лишний вес.
Парень принял участие в популярной программе и после этого решил кардинально изменить свою жизнь. Ильяс стал стремительно худеть. Кроме того, он поменял свое имя и фамилию на женские – Анжелика Романова, сообщает Woman.ru.
Сейчас 23-летняя Лика Мерседес (никнейм Ильяса в соцсетях) ведет активную интернет-деятельность. В своем микроблоге она публикует видео, в которых рассказывает, как похудела, раздает советы по красоте и рассказывает интересные случаи из своей жизни.
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Стоит отметить, что мнения по отношению к экстравагантному персонажу разделились. Одни пользователи Сети восхищается Анжеликой, а другие ее буквально ненавидит. На критику и замечания хейтеров Лика парирует столь же язвительными комментариями.
Напомним, ранее яркая звезда "Дома-2" Валерия Фрост стала жертвой информационной кампании, развернутой против нее в Сети. Одним из обвинений стало то, что девушка якобы была мужчиной.
Взгляд ищущих компромата зацепился за ее плавки на одном из снимков девушки. В их складке они увидели якобы мужское достоинство. Однако другой снимок в том же купальнике явно показывает, что речь идет лишь о складке на плавках.
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