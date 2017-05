Подружка Ассанжа показала фото после смены пола

После досрочного освобождения из тюрьмы информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, опубликовал свою фотографию, где предстал в новом образе. В заключении он должен был провести 35 лет, однако был выпущен из под стражи по указу Барака Обамы.

Напомним, Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Он был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте. После оглашения приговора он заявил о желании сменить пол. Осуществить это у информатора WikiLeaks удалось спустя два года тюрьмы. Он взял себе имя Челси.

Chelsea Manning who was behind one of the biggest intelligence leaks in US history has been released from prison https://t.co/jgdUpWpZ2Q pic.twitter.com/qgWyNxCXXU