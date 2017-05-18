Подружка Ассанжа показала фото после смены пола

После досрочного освобождения из тюрьмы информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, опубликовал свою фотографию, где предстал в новом образе. В заключении он должен был провести 35 лет, однако был выпущен из под стражи по указу Барака Обамы.

Публикация от Chelsea E. Manning (@xychelsea87) Май 18 2017 в 9:55 PDT

Напомним, Мэннинг передал WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009-2010 годах. Он был арестован в 2010 году на американской военной базе в Кувейте. После оглашения приговора он заявил о желании сменить пол. Осуществить это у информатора WikiLeaks удалось спустя два года тюрьмы. Он взял себе имя Челси.