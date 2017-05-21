Новый поворот в скандале со сменой пола звезды "Дома-2"

Яркая звезда "Дома-2" Валерия Фрост стала жертвой настоящей информационной кампании, развернутой против нее в Сети. Одним из обвинений, которые распространяли недоброжелатели, стало то, что девушка якобы была мужчиной.

Еще не так давно в распоряжении клеветников были лишь бездоказательные слухи и указания на боевой характер и взрывной темперамент девушки. Однако теперь сетевые злодеи утверждают, что им удалось раздобыть настоящее фотодоказательство.

Взгляд ищущих компромата на Валерию Фрост зацепился за ее плавки на одном из снимков девушки. В их складке, благодаря своей буйной фантазии, они увидели небольшое мужское достоинство. Сам снимок, без какого-либо разоблачительного контекста, был опубликован в журнале "Дом-2".

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Мар 30 2017 в 2:11 PDT

Есть он и в Сети, например, на станице в Instagram самой Валерии. Примечательно, что на ее снимке "проблемная" часть оказалась за кадром. Кроме того, снимок в том же купальнике, но с другого ракурса, явно показывает, что речь идет лишь о складке на плавках.

Публикация от Лера Фрост (@lerafrost) Мар 4 2017 в 12:14 PST

Однако сетевых недоброжелателей такие "мелочи" не останавливают, и о перемене пола Валерие Фрост они говорят как об уже доказанном факте. И даже многочисленные снимки с минимум одежды, позволяющие рассмотреть все особенности фигуры звезды "Дома-2" не могут поколебать их уверенности.