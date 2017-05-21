Новый поворот в скандале со сменой пола звезды "Дома-2"
Еще не так давно в распоряжении клеветников были лишь бездоказательные слухи и указания на боевой характер и взрывной темперамент девушки. Однако теперь сетевые злодеи утверждают, что им удалось раздобыть настоящее фотодоказательство.
Взгляд ищущих компромата на Валерию Фрост зацепился за ее плавки на одном из снимков девушки. В их складке, благодаря своей буйной фантазии, они увидели небольшое мужское достоинство. Сам снимок, без какого-либо разоблачительного контекста, был опубликован в журнале "Дом-2".
Есть он и в Сети, например, на станице в Instagram самой Валерии. Примечательно, что на ее снимке "проблемная" часть оказалась за кадром. Кроме того, снимок в том же купальнике, но с другого ракурса, явно показывает, что речь идет лишь о складке на плавках.
Однако сетевых недоброжелателей такие "мелочи" не останавливают, и о перемене пола Валерие Фрост они говорят как об уже доказанном факте. И даже многочисленные снимки с минимум одежды, позволяющие рассмотреть все особенности фигуры звезды "Дома-2" не могут поколебать их уверенности.
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