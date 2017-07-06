Обнаружены новые миллионы Захарченко

В рамках уголовного дела о присвоении средств МИА-Банка Виктором Захарченко следователи изъяли из квартиры его знакомой три миллиона рублей. Хозяйка жилплощади Елена утверждает, что деньги принадлежат лично ей.

"В ходе проведения обыска, который проходил 15 апреля 2017 года по месту жительства знакомой Виктора Захарченко Елены С., была изъята сумма денег в размере три миллиона рублей", – подтвердили правоохранители агентству городских новостей "Москва". Стражи порядка уточняют, что Елену и Виктора не связывали официальные взаимоотношения.



"Следователи изъяли мои деньги. Меня с Захарченко часто видели вместе. И, видимо, для следователей было достаточно этой информации, чтобы прийти с обыском и забрать их", – рассказала Елена. Женщина намерена ходатайствовать в суде о прояснении инцидента. Также она готова использовать обнаруженные миллионы, чтобы возместить ущерб МИА-Банку в рамках открытого против Виктора уголовного дела.

Напомним, Виктор Захарченко арестован по обвинению в растрате или присвоении четырех миллионов рублей. Как писали Dni.Ru, эти деньги он получил за два года как заработную плату от МИА-Банка, где был фиктивно трудоустроен.

Виктор Захарченко утверждает, что невиновен, а за решеткой оказался только потому, что так пытаются надавить на его сына, бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, у которого осенью 2016 года было обнаружено около девяти миллиардов рублей неизвестного происхождения.

Дмитрий Захарченко был уволен со службы. Расследованием его дела занимается генерал Сергей Чернышов. Производству присвоен гриф "секретно".