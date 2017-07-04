Мэр взял в жены крокодилицу (видео)

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Хуамелула Виктор Агилар женился на самке крокодила. Видео с необычной церемонии появилось в Сети.

Для проведения свадебной церемонии крокодилицу нарядили в белое платье и надели на голову венок. А чтобы невеста не искусала жениха, ей плотно связали челюсти, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. Примечательно, что за день до бракосочетания рептилию окрестили.



Женитьба на крокодиле – традиция мексиканского города, которая уходит корнями в XVIII век. Мэры Сан-Педро-Хуамелула каждый год венчаются с рептилиями. Мексиканцы верят, что это приносит удачу рыбакам. "Этим обрядом мы просим, чтобы урожай был хорошим, чтобы море и лагуны дали нам пищу, в которой мы нуждаемся, и чтобы у людей здесь все было хорошо", – пояснил Агилар.