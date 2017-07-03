Девушек весом больше 49 кг затравили за снимки в бикини

Один из интернет-пользователей раскритиковал девушек с фигурой, по его мнению, далекой от идеала. Он призвал их не публиковать свои фото в бикини.

"Девушки, которые весят больше 49 килограммов, не должны выкладывать свои фото в бикини", – написал мужчина в Twitter. Однако вскоре критик пожалел о своем поступке. На него обрушилась волна возмущения от девушек, решивших за себя заступиться.

Мужчину просто завалили фотографиями в открытых купальниках, демонстрирующих все детали фигуры с указанием своего веса. При этом, дамы снабжали посты не менее едкими комментариями.

Поняв свою оплошность, виновник "травли" заявил, что его пост, касающийся веса и девушек, был всего лишь шуткой, передает Life.ru. "Несмотря на то, что многие женщины были очень злы на меня, на самом деле люди довольны своим телом, независимо от веса", – говорит он.

Мужчина поспешил оправдаться. "На самом деле я не считаю, что девушки не должны фотографироваться в купальниках из-за своего веса", – написал критик. Посчитав, что вину этими словами он все-таки не загладил, пользователь Сети задобрил дамочек, заявив, что "просто хотел полюбоваться на девушек в бикини", поскольку знал, какая будет у них реакция.

Отметим, что, действительно, не у всех пользовательниц Сети есть чувство меры относительно публикации своих откровенных фото. Как писали Dni.Ru, ранее самая полная в мире модель Тесс Холлидей весом 150 килограммов, в очередной раз оказалась в центре внимания СМИ. Эксцентричная красотка опубликовала весьма откровенное фото в нижнем белье.

enter; width:100%;"> Views ⛰�� #effyourbeautystandards Публикация от Plus Model • Mom • Feminist�� (@tessholliday) Май 29 2017 в 1:28 PDT