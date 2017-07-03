У "Почты России" сменился гендиректор

У "Почты России" появился новый руководитель. Временно исполняющей обязанности генерального директора организации назначена первый заместитель по финансовым, правовым и административным вопросам Ольга Осина. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, передает RT.
Напомним, что контракт бывшего гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова истек 1 июля. Он руководил организацией с 2013 года.
Король эстрады не спешит признавать родство
Пользователи не оценили внешний вид светской львицы
Продюсер призвал создать петицию на имя президента
Крестника продюсера назвали Саша