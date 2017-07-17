У папы Алины Кабаевой заметили необычное кольцо

Президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев, отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, обсудил с заместителем губернатора Свердловской области Азатом Салиховым создание представительства спортивной организации в регионе. Примечательно, что на совещание он пришел с крайне необычным кольцом.

На безымянном пальце правой руки Марата Кабаева надет необычный перстень. Как правило, мужчины отдают предпочтение классическим кольцам или печаткам. Однако на фотографии с заседания видно, что в украшение отца Алины Кабаевой инкрустирован крупный камень, по всей видимости драгоценный.



Главной загадкой этого перстня остается то, какой именно камень вставлен в кольцо. Из-за плохого качества снимка невозможно точно определить инкрустированную драгоценность. Тем не менее, известный ювелир, бывший сотрудник "Москоского экспериментального ювелирного завода" высказал корреспонденту Dni.Ru ряд предположений. "Скорее всего гранат, судя по цвету. Может быть кабошон. Камень большой, крупный", – заявил он.

Отметим, что каждый драгоценный камень, согласно повериям, обладает уникальными магическими свойствами. В частности, янтарь с давних времен известен тем, что он якобы дает своему владельцу власть над людьми. Также считается, что энергичным и страстным людям он приносит счастье, удачу и успех.

Отметим, что на встрече с губернатором Свердловской области отец чемпионки в полной мере проявил свою активность, предложив сотрудничество администрации региона. "Ассоциация объединяет представителей бизнеса по многим направлениям: экология, строительство, сельское хозяйство, работа с молодежью. Поэтому мы бы хотели участвовать в решении вопросов, чтобы наша ассоциация была полезна", – заявил он на заседании.

Напомним, Марат Кабаев – советский и узбекистанский футболист, мастер спорта СССР. В период с 2014 по 2016 год он был президентом Ассоциации предпринимателей-мусульман России, после чего был избран на пост президента Международной ассоциации исламского бизнеса.