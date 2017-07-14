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Общество

Шокирующие подробности ЧП с пятью самолетами в США

Фото: Mario Tama /Gettyimages.ru
Обнародованы предварительные данные об инциденте в международном аэропорту Сан-Франциско, где ночью 7 июля удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории. Борт Air Canada пролетел на экстремально низкой высоте над самолетами, стоявшими на рулежной дорожке.
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Канадский совет по вопросам безопасности на транспорте (TSB) выпустил предварительный отчет по ЧП в США, когда летевший из Торонто лайнер по ошибке стал заходить на посадку не на взлетно-посадочную полосу, а на дорожку, где находились четыре воздушных судна. Трагедии удалось избежать лишь благодаря внимательности экипажа одного из самолетов.

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По данным TSB, на борту Airbus 320 находились 140 человек. Прервав приземление, он пролетел над одним лайнером на рулежной дорожке на высоте около 100 метров, 65 метров – над другим и 30 метров – над еще двумя, передает агентство AP.

Кроме того, согласно предполагаемой записи переговоров экипажа канадского Airbus 320 с диспетчерами, пилот сообщил об "огоньках" на взлетно-посадочной полосе. Судя по всему, он имел в виду бортовые огни самолетов, стоящих на рулежной дорожке.

Диспетчер сказал ему, что полоса свободна. Но в разговор вмешался еще один человек, вероятно, пилот одного из лайнеров, стоящих на земле. "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой", – опубликовал запись переговоров сайт Liveatc.net.

Только после этого диспетчер приказал пилоту канадского самолета прервать приземление. "Air Canada, идите на второй круг", - вовремя скомандовал он.

Также выяснилось, что диспетчер, который должен был координировать посадку борта Air Canada, на тот момент был занят другими рабочими вопросами. Однако, по словам эксперта, это абсолютно нормально, когда речь идет о пятничном рейсе.

Автор: Людмила Фоканова14 июля 2017, 12:30

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