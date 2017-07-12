В США чудом избежали крупнейшей авиакатастрофы

Инцидент, который мог бы привести к крупнейшей в мире авиакатастрофе, произошел в ночь на 7 июля в аэропорту Сан-Франциско. Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada ошибочно взял курс не на взлетно-посадочную полосу, а на идущую параллельно ей рулежную дорожку, на которой в тот момент находились еще четыре лайнера с пассажирами. "Если вы можете представить столкновение Airbus с четырьмя полностью заправленными самолетами с пассажирами на борту, то вы можете предположить, как ужасно все это могло закончиться", – цитирует сайт НТВ.Ru отставного капитана авиации компании United Airlines Росса Аймера. К счастью, диспетчеры вовремя заметили ошибку и успели отправить самолет на второй круг.