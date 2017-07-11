Союз журналистов объявил войну фейкам

Фейковые новости представляют серьезную угрозу – и не только для читателей, но и для репутации отдельных СМИ и журналистов. В Совете журналистов России обсуждали методы борьбы с этим явлением. По итогам круглого стола решено создать специальную комиссию СЖР.

Поводом для серьезного разговора о фейковых новостях стала ситуация вокруг программы Первого канала "Время покажет" и ее ведущего Анатолия Кузичева. В газете "Ведомости" появилась статья, автор которой обвинил ток-шоу в использовании интернет-ботов. Кузичев во время дискуссии в Союзе журналистов отметил, что хорошо бы иметь инструмент, с помощью которого можно защититься от подобных материалов и влиять на авторов.

Члены СЖР согласились, что ситуация становится все серьезнее. Если раньше фейки были привычным делом в основном для интернет-пространства, то в последнее время подтасовками фактов и даже грубым вымыслом не брезгуют ведущие западные СМИ. Особенно яркий пример – работа американских газет и телеканалов во время и после выборов президента. Ничем не подтвержденные измышления о вмешательстве России в избирательный процесс и связях Дональда Трампа с Россией преподносились как истина в последней инстанции.

Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышева напомнила присутствующим, что западные СМИ уже давно взяли фейки на вооружение. Это оружие информационной войны, которое использовалось для оправдания и атаки НАТО на Югославию, и вторжения в Ирак, Ливию и Сирию.

Как отметили участники дискуссии, к сожалению, "фейковое" поветрие коснулось и некоторых российских СМИ. В частности, газеты "Ведомости", которое позиционирует себя как серьезное издание. Однако такая позиция подразумевает и серьезную журналистику, тщательная проверяющую факты и приводящую мнения всех заинтересованных сторон.

Поговорили собравшиеся в Доме журналистов и о механизме действия фейков. Вспомнили недавнюю историю с задержанным на Арбате мальчиком, декламировавшим Шекспира. На этом примере видно, как действуют авторы подобных "новостей": главное – вовремя вбросить информацию с нужным, чаще всего негативным оттенком. Пусть позже всплывет истина – большинству читателей она уже не будет интересна.

Посовещавшись, участники круглого стола решили создать комиссию для борьбы с фейковыми новостями. Как отметил управляющий делами СЖР Денис Токарский, она могла бы отслеживать появление подобной непроверенной информации в различных СМИ и на основе этого периодически публиковать своеобразный "рейтинг правдивости" изданий. Возглавит комиссию, по единодушному решению коллег, Наталья Чернышева.