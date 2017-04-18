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Политика

Болезнь Турчинова назвали фейком

Александр Турчинов. Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Подтвердились слухи о серьезной болезни главы СНБО Украины Александра Турчинова: он отправился на лечение в Германию. Правда, многие сограждане "кровавого пастора" склоняются к политической версии его недомогания.
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О том, что Турчинов болен, говорили давно, да и сам секретарь Совета национальной безопасности периодически выпадал  из медиапространства. Поговаривали, что ему прочат пост главы правительства, но теперь выясняется, что Турчинов больше не сможет выполнять активную работу.

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Александр Валентинович Турчинов секретарь СНБО Украины

Во всяком случае, с таким утверждением выступил украинский политолог Николай Спиридонов, а издание AllNEWS сообщает, что политик принял решение отправиться в Германию, чтобы пройти курс лечения. Какой болезнью страдает Турчинов, не сообщается.

Известно, что многие на Украине и не только там, сомневаются в адекватности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Например, такие сомнения высказывал глава российского МИДа Сергей Лавров после заявления Турчинова о том, что Киев не собирается и не собирался выполнять минские соглашения.

В прошлом у Турчинова наблюдались проблемы со здоровьем. Причем, именно внезапно возникающие болезни не впервые фигурируют в его биографии. В 2006 году, когда ушедший с поста главы СБУ Турчинов был привлечен Генеральной прокуратурой в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам, он оперативно слег в больницу якобы с тяжелым недугом.


Второй раз Турчинов серьезно заболел во время Майдана. Это произошло в день, когда неизвестные снайперы расстреливали людей в самом центре Киева.

На этот раз болезнь Турчинова также может носить политический характер. Вероятно, глава СНБО испугался нового назначения и спрятался в Германии, чтобы не брать на себя ответственность руководства кабмином.

К слову сказать, на прошлой неделе начальник Генштаба Украины заявил, что Украина потеряла Крым по вине Турчинова. Накануне такие же обвинения выдвинула в адрес "больного" главы СНБО бывшая наводчица Надежда Савченко.

"Нужно было ставить защиту войск в Крыму. Тогда бы у нас остался и целый Крым, и не было бы войны в Донбассе", – сказала депутат Рады.

Автор: Федор Лопырев18 апреля 2017, 15:22

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