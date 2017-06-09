ОНФ и ФАС сошлись в схватке за землю

Отказ Федеральной антимонопольной службы поддержать переход к реализации сельхозземель не на аукционной, а на конкурсной основе, уверены "фронтовики", противоречит поручению Владимра Путина, данного им по итогам "Форума Действий" в 2016 году. Тогда президент поддержал соответствующее предложение фермеров. Эксперты ОНФ, ознакомившись с позицией ФАС, считают, что она идет вразрез с мнением российского лидера.

Отказ Федеральной антимонопольной службы поддержать переход к реализации сельхозземель не на аукционной, а на конкурсной основе противоречит поручению Владимра Путина, данного им по итогам "Форума Действий" в 2016 году. Тогда президент поддержал соответствующее предложение фермеров. Эксперты ОНФ, ознакомившись с позицией ФАС, считают, что она идет вразрез с мнением российского лидера.

В ОНФ пояснили, что в настоящее время закон разрешает передавать в аренду или в собственность земли сельхозназначения лишь через аукционы. Но фермеры, по данным "фронтовиков", утверждают, что такая схема фактически ставит крест на их попытках приобрести или взять в аренду землю из-за того, что победителем тот, кто предложит большую сумму, а не более эффективную схему использования участка. В итоге частники и малый бизнес проигрывают крупным сельхозпроизводителям. Имеет место быть и разного рода махинации, утверждают в Фронте.

Эта тема впервые вышла на федеральный уровень на итоговом "Форуме Действий" в ноябре прошлого года. Президент Владимир Путин заявил в ходе него, что готов поддержать идею о реализации сельскохозяйственных земель на конкурсной основе. При этом, он потребовал проанализировать риски возникновения новых схем обмана. В конце 2016 года глава государства отдал кабмину поручение о подготовки соответствующего законопроекта.

После обсуждения вопроса с фермерским сообществом, представителями Минсельхоза, Минэкономразвития, ФАС, фермерскими организациями, отраслевыми союзами и ассоциациями, а также экспертами, были сформированы предложения. Их официально направили в профильные министерства для учета при исполнении поручения президента. Однако, изучив доклад правительства о ходе выполнения этого поручения, в ОНФ обнаружили, что ФАС не поддерживает переход торгов на конкурсную основу.

По данным "фронтовиков", в кабмине предложили лишь давать землю в льготном порядке без проведения торгов начинающим фермерам. В ОНФ согласны с таким предложением, но считают, что это не решит главной с доступностью земли уже работающим малым и средним сельхозпредприятиям. Эксперты ОНФ видят выход из ситуации в двухэтапной системе выделения земли.

Сначала, по мнению эксперта Общероссийского народного фронта, Елены Малышевой, сначала должен проводиться конкурс, в ходе которого преимущество будет предоставляться малым и средним предприятиям. И лишь в случае их отказа от участка, право получить его дается любому желающему, считают в ОНФ. В Общероссийском народном фронте заявили, что не снимают с контроля исполнение соответствующего поручения президента и повторно обратились к кабинету министров с просьбой учесть предложения экспертного сообщества при его выполнении.