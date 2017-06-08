Красавицу-журналистку унизили из-за беседы с Путиным

Американский режиссер Оливер Стоун раскритиковал ведущую NBC Мегин Келли. Поводом для нелестных высказываний стало ее интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Журналист обязан тщательно готовиться к любому интервью, а уж он если собирается беседовать с главой государства, должен быть во всеоружии. Сотрудница канала NBC Мегин Келли столь ответственным подходом похвастаться не может, уверен американский режиссер Оливер Стоун.

По его словам, после диалога ведущей с президентом России Владимиром Путиным сложилось впечатление, что тот знает свое дело, а она – нет. "Я считаю, что она выглядела привлекательно и задавала провокационные вопросы, но не была способна поддержать спор или противостоять, потому что не знает многих вещей", – цитирует Стоуна ТАСС.

Келли, успевшую за время общения с российским лидером очаровать тех зрителей, которые не были с ней знакомы, режиссер сравнил с пулеметом. В этом смысле ведущая продемонстрировала недостатки современной американской журналистики, не уделяющей внимания нюансам, пояснил он.

Президент NBC News резко отреагировал на замечания Стоуна. "Если мы начали обмениваться профессиональными мнениями, передайте ему, что я не считаю, что ему удалось снять хотя бы один приличный фильм с начала 1990-х", – заявил Ной Оппенхейм.

Добавим, что премьера документального фильма "Интервью с Путиным", над которым Стоун работал два года, состоится на кабельном телеканале Showtime. Режиссер уверен, что для США крайне важно понять другую точку зрения. "Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", – подчеркнул он в интервью изданию Star Tribune.