Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи

Российская авиакомпания "ВИМ-авиа" отменила более 20 рейсов из турецкой Антальи. Как сообщил авиаперевозчик, компания отказалась от выполнения чартеров в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Самару, Белгород, Ростов-на-Дону, Челябинск и другие города России.
"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о вашей поездке владеет ваш туроператор", – говорится на официальном сайте "ВИМ-авиа".
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