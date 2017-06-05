О чем россияне чаще всего спрашивают Путина

Владимир Путин ответит на вопросы россиян в прямом эфире 15 июня. Традиционная "Прямая линия" пройдет уже в пятнадцатый раз. Как менялись вопросы граждан, что интересовало их в прежние годы и сегодня, выясняли Dni.Ru.

Укрепление рубля, детские пособия и даже прогноз президента на выступление российской сборной на ЧМ по футболу в 2018 году – вот о чем спрашивают Владимира Путина россияне в 2017 году. Вопросы поступают как по телефону, так и через интернет, в том числе через социальные сети.

В 2013 году в интересах россиян превалировала внутренняя политика. Самыми популярными темами "Прямой линии" стали жилье, пенсии и пособия. Беспокоило граждан положение в сфере образования и здравоохранения. Немало вопросов поступило о поддержке государством семьи, обеспечении рабочими местами.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным в апреле 2014 года показала, что "первая тройка" приоритетов россиян не изменилась. Большинство так же интересовалось, как справиться с ростом тарифов на коммунальные услуги или улучшить жилищные условия, когда повысится зарплата. Однако существенные коррективы внесли события на международной арене.

Госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, война на Донбассе, антироссийские санкции Запада, естественно, не могли оставить граждан равнодушными. Так что довольно много отпущенного на беседу с согражданами времени Владимиру Путину пришлось потратить на то, чтобы донести свой взгляд на международную ситуацию, рассказать россиянам, какие еще шаги планирует Москва.

В апреле 2015-го картина по вопросам на "Прямую линию" была примерно такая же – за исключением некоторого затишья на "внешнеполитическом фронте". Народ, видимо, утомили бурные международные перипетии 2014-го. Вопросы касались, в основном, повышения тарифов ЖКХ, отношений власти и общества, реформы здравоохранения, качества знаменитых российских дорог – и борьбы с коррупцией.

Во время прошлогодней "Прямой линии" россияне не изменили себе: первенство сохранили проблемы ЖКХ и жилищные проблемы. Президента также спрашивали о правах человека, внутренней политике, зарплатах, развитии промышленности и здравоохранении. Проблема борьбы с коррупцией оказалась на седьмом месте по печальной "популярности".

Довольно значительная часть вопросов была посвящена внешней политике. Что неудивительно: в сентябре 2015 года ВКС России начали успешную операцию против террористов в Сирии. Естественно, дозвонившиеся и написавшие на программу зрители хотели услышать комментарии президента по поводу этого события – также как и реакции Запада на действия Москвы.

На сей раз вопросы начали принимать с утра 4 июня. Охват тем самый широкий. Как сделать так, чтобы наши программисты нашли достойную работу в России, а не в Калифорнии? Почему крепкий рубль вредит российской экономике? Когда в России исчезнет понятие "обманутый дольщик" и увеличат детские пособия? Где выход из украинского кризиса? На эти и многие другие послания граждан президент ответит в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Трансляция "Прямой линии" будет доступна и в интернете.

Впервые подобный формат общения президента с гражданами страны был организован на общенациональных теле– и радиоканалах 24 декабря 2001 года. В дальнейшем "Прямые линии" проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Во время первой программы Путину было адресовано 400 тысяч вопросов, к 2015-у их число перевалило за три миллиона. "Прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество", – убежден российский президент.