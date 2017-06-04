Опубликованы популярные вопросы Россиян к Путину

В Сети были опубликованы первые вопросы к президенту Владимиру Путину в рамках "Прямой линии". Жители страны спрашивают главу государства о зарплатах, пенсиях и проблемах ЖКХ.

"Почему крепкий рубль вредит российской экономике", "Когда увеличат размер детских пособий", "Как выступит сборная России по футболу на чемпионате мира в 2018 году", – вопрошают россияне. Глава государства ответит на вопросы жителей страны 15 июня в ходе "Прямой линии".