Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Общество

Москва подняла на смех "Королеву Елизавету"

Авианосец класса "Королева Елизавета". Фото: Matt Cardy/Getty Images
В Минобороны России прокомментировали характеристики нового британского авианосца "Королева Елизавета". Военные высмеяли корабль, назвав его удобной морской целью.
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обвинил британского коллегу Майкла Фэллона в незнании военно-морской науки, передает ТАСС. По мнению спикера ведомства, об этом свидетельствуют "экзальтированные высказывания" о внешнем превосходстве "Королевы Елизаветы" над российским "Адмиралом Кузнецовым".

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Конашенков подчеркнул, что чиновник не знает "сути отличий "авиаматки", которой де-факто является британская новинка, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов". "Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок", – заявил представитель российского ведомства.

По словам генерал-майора, главное отличие "Адмирала Кузнецова" в том, что он оснащен зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением "Гранит". В связи с этим "Королева Елизавета" кажется ему "лишь удобной крупногабаритной морской целью". "С учетом этого, как раз в интересах британского королевского флота – в открытом море не демонстрировать красоту своего авианосца ближе нескольких сотен миль от дальнего родственника", – заключил Конашенков.

В июне 2017 года министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что россияне будут с завистью смотреть на авианосец "Королева Елизавета". Крейсер "Адмирал Кузнецов" он назвал обветшалым и выразил уверенность, что наши военные станут тщательно следить за британским кораблем.

В сентябре 2017 года на заводе "Звездочка" под Мурманском начнется ремонт "Адмирала Кузнецова", который займет три года и пару месяцев. Специалисты не только починят электромеханическую часть крейсера, но и улучшат взлетно-посадочный комплекс. Работы обойдутся почти в 40 миллиардов рублей.

Автор: Олег Шивалов29 июня 2017, 08:28

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