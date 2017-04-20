Российская "глушилка" унизила американский флот

Главная угроза для флота Соединенных Штатов – это российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые способны нейтрализовать американские военные корабли и ракеты. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Издание сообщает, что подразделения РЭБ способны обнаружить и нейтрализовать любую цель. Как утверждает газета, это доказывает один из инцидентов, произошедший пару лет назад. Тогда американский эсминец "Дональд Кук" внезапно остановился, после того как рядом пролетел оснащенный системой радиоэлектронной борьбы "Хибины" самолет российских ВКС Су-24.

При этом корабль ВМС США был оснащен новейшей информационно-управляющей системой Aegis, которая вышла из строя после воздействия на нее российского комплекса РЭБ. Как пишет Daily Mail, согласно найденному в Сети сообщению неизвестного члена экипажа эсминца, когда самолет вошел в зону поражения "Дональда Кука", "началась настоящая мистика". "Гордость нашего флота превратилась в наш позор", – приводит британское издание слова военнослужащего ВМС США.

Напомним, ранее Daily Mail сообщила, что активное развитие российского флота якобы подвергает угрозе само существование стран Запада. Издание процитировало специальный доклад бывших командующих НАТО адмирала Джеймса Ставридиса и генерала Филиппа Бридлава, которые заявили, что члены Североатлантического альянса должны готовиться к "гибридной войне на воде до того, как станет поздно".

В частности, западные военные беспокоятся, что контроль США над мировым океаном ослабнет, поскольку российский флот с помощью новых кораблей и субмарин способен обрезать подводные кабели между США и Евросоюзом, с помощью которых страны обмениваются коммерческой и военной информацией. Также целью ВМФ якобы могут стать нефтедобывающие платформы в Северном море.

#ВМФ В Балтийском море состоялись ракетные пуски в рамках Государственных испытаний нового фрегата pic.twitter.com/8MK0lmmrTj — Сергей Волков (@volkov063) 20 апреля 2017 г.

По словам Ставридиса и Бридлава, в России вновь появился "советский дух военных операций". "Маленькие синие моряки" будут проводить различные диверсии, а правительство страны станет отрицать какую-либо причастность к этому. Развитие российского ВМФ "угрожает финансовому рынку и потокам глобальной информации", – заключают авторы.

Напомним, ранее командир тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Сергей Артамонов рассказал, что за время похода в Сирию и обратно корабль сопровождался 50-60 кораблями НАТО, а на отдельных участках пути "группу одновременно сопровождали по 10-11 их". "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" – заключил он.

