Путин предложил молодежи подумать над образом будущего

Президент Владимир Путин предложил создать на базе Петербургского международного экономического форума специальную международную молодежную секцию. По словам главы государства, молодое поколение будет на ней конструировать образ будущего.

"Мы предлагаем создать на площадке Петербургского экономического форума специальную международную молодежную секцию. Потому что именно молодое поколение идет в завтрашние дни. Это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить", – сказал Путин и добавил, что участники такой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом.

В своей большой речи на питерском форуме президент также обратился к главам российских регионов, призвав их постоянно наращивать усилия, открывая бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. "Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности", – сказал Путин.

Президент обратил внимание, что в формирование открытой, благоприятной деловой среды уже предметно включились некоторые регионы – Москва, Татарстан, Чувашия, Тульская и Калужская области. В этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата, пояснил Путин.





Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, проходит с 1 по 3 июня. Сегодня на форуме – пленарное заседание с участием президента России.