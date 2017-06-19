Названы самые лучшие для жизни города России

Сотрудники сайта Domofond.ru составили рейтинг городов России по безопасности. Материал имеется в распоряжении редакции Dni.ru. Москва оказалась на 31 месте

Оценку своим городам дали 258 тысяч человек со всей России. Разница между наиболее и наименее безопасными городами составляет 3,1 балла. Самый опасный город в России – это Шахты в Ростовской области. Горожане отмечают, что "в районе бегают собаки и нападают на людей".

Жители жалуются на слабо освещенные улицы, старые деревья и отсутствие крышек на канализационных люках. Ранее город Шахты занимал 99 позицию, а в этом году поменялся местами с Волгоградом. Волгоградцам не нравятся "расположенные рядом заводы и преступность". Оба города набрали всего по 5,6 балла.

А вот жители столицы Чечни – Грозного – чувствуют себя достаточно защищенными – 8,7 балла из 10. Участники опроса отметили дружелюбие соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде. Второе место по безопасному и комфортному проживанию занял Сочи. Он набрал 7.2 балла. Возможно, на уровень безопасности в черноморской столице повлияла подготовка к Кубку конфедераций – 2017, который пройдет этим летом. "Безопасность и чистота. Отсутствие плотной застройки", – хвалят свой город сочинцы.По сообщению Domofond.ru, в десятку безопасных городов также вошли Нижневартовск, Сургут, Армавир, Саранск, Мурманск, Чебоксары, Нижнекамск и Владикавказ.

А вот городов-миллионников в числе лидеров не оказалось. Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году. В крупных населенных пунктах уровень безопасности зависит от района, а это влияет на общий показатель по городу. Тем не менее за прошедший год Москва поднялась в рейтинге на восемь позиций и заняла 31 место с результатом 6,9 балла. Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42 месте – на семь позиций выше, чем годом ранее.