Путин рассказал о тяжелой болезни отца

В рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 24-летняя зрительница Дарья из города Апатиты подняла проблему, касающуюся ее здоровья. Тема оказалась настолько злободневной и тронула главу государства, что он привел похожий пример из жизни своей семьи.

Девушка рассказала, что у нее рак на четвертой стадии. По ее словам, болезнь была запущена из-за того, что изначально врачи поставили неверный диагноз – межпозвоночный остеохондроз и лечили пациентку от этого заболевания. При этом жительница Мурманской области добавила, что в их городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров.

В ответ на этот крик души Владимир Путин признался, что его семья однажды столкнулась с подобной проблемой. Президент признался, что много лет назад у его отца стала болеть спина. "Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу", – рассказал Путин в прямом эфире "России 1".

По словам главы государства, лишь когда его отец обратился в другую больницу, медики диагностировали онкологию. Путин добавил, что в те далекие годы удалось найти эффективное средство для лечения страшного заболевания.

"Он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле. Так что и тебя прошу, надежду, пожалуйста, не теряй", – обратился к Дарье из Апатитов президент. "Я со своей стороны тоже обращу на это внимание, в том числе и на то, как можно помочь тебе лично", – заверил девушку российский лидер.