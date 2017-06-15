Молодой отец показал Путину новорожденного сына

Во время прямой линии с президентом организаторы вышли на связь с перинатальным центром в Уфе. Когда акушер начал задавать вопрос, мимо проходил мужчина. Корреспондент тут же попросил его познакомить Владимира Путина с новорожденным, передает "Газета.ru".

Молодой отец с радостью сообщил, что малыша назвали Михаилом. "Он появился на свет 20 минут назад. Мама пока в реанимации", – сказал уфимец.

Президент поздравил родителей и младенца. "Это большое событие в семье", – отметил Путин.