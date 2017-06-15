Почему Путин прячет внуков

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о жизни своих детей и внуков. Глава государства отметил, что его дочери живут обычной, рядовой жизнью.

"Они проживают в Москве", – сказал Путин. Что касается внуков, то они, подчеркнул президент, уже ходят в детский сад. "Я не хочу чтоб они росли принцами крови. Хочу, чтоб нормальными людьми выросли, им нужно общение в коллективе", – заявил российский лидер.

Глава государства отметил, что именно поэтому практически ничего не рассказывает о них. "Если я скажу их возраст и имя, то их сразу идентифицируют, не оставят в покое, это нанесет ущерб. Я прошу меня понять правильно, отнестись с пониманием", – сказал он.

Сегодня, 15 июня 2017 года, проходит традиционная прямая линия президента России Владимира Путина. Глава государства общается с соотечественниками в таком формате уже в 15-й раз.





Напомним, ранее российский лидер рассказал о своих детях и внуках в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. По словам главы российского государства, его дочери не связаны с политикой и крупным бизнесом.

Наследницы президента занимаются наукой и образованием. "Я ими горжусь", – подчеркнул Путин. Кроме того, российский лидер ответил на вопрос режиссера о внуках, при этом с сожалением отметив, что поиграть с ними удается "очень редко".

