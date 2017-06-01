Флагман ВМС Украины списывают в утиль

Украинский военно-морской флот в 2018 году останется без флагманского фрегата "Гетман Сагайдачный". Причиной тому стал некачественный плановый ремонт корабля.

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук заявил, что 25-летний срок эксплуатации корабля истекает в 2018 году. "Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием", – цитирует его местное издание "Корреспондент".

По словам Гайдука, плановый ремонт кораблей такого класса проводится раз в два года, и в период с 2014 по 2016 год "Гетман Сагайдачный" проходил поддерживающий ремонт электромеханического оборудования и вооружения. Однако качество докового обслуживания кораблей оказалось низким, и из-за этого один из заявленных на ремонт дизель-генераторов, произведенных в России, вышел из строя еще на гарантии. Украинская прокуратура даже пыталась оштрафовать верфь, на которой проводилась починка электроники корабля.

Сергей Гайдук напомнил, что после раздела Черноморского флота СССР украинскому флоту "в наследство" досталось еще три корабля такого класса, однако они также уже были отправлены в утиль. По его словам, это произошло из-за неверных управленческих решений и нехватки денег у военного командования.

Вице-адмирал ВМСУ отметил, что ранее планировалось провести модернизацию "Сагайдачного", разместив на нем современную и адаптированную к стандартам НАТО технику. Однако с 2014 года судостроительная госпрограмма не финансируется, и "ежегодные обещания в виде государственных гарантий бесперспективны".

Напомним, в мае 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что вскоре после ремонта на флагманском фрегате сломался дизельный двигатель. "Несмотря на нарушение условий контракта, Николаевская верфь не устранила дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока", – сообщили в ведомстве. Отметим, что корабль впервые был спущен на воду в 1992 году.