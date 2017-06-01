Флагман ВМС Украины списывают в утиль

Итоги расследования крушения Ту-154 Эксклюзив Когда в Москву придет жара Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Четверг 1 июня
Лента новостей
21:57
"ИГ" напало на туристов в столице Филиппин
21:40
Теннисист расплакался во время матча из-за травмы (видео)
21:21
Путин рассказал о доверии к личной охране
20:47
Из Молдавии депортировали российского аналитика
20:08
Звезду "Ворониных" уволили с работы
19:40
США ввели новые санкции против России
19:09
Собянин: "Позиция "молчунов" не повлияет на итоги голосования по реновации
18:31
Дана Борисова о доме: Не хочется в этот кошмар возвращаться
18:26
Пермское лето наполнится новыми красками
18:25
Россиян призвали готовиться к нашествию роботов
18:23
На севере Москвы эвакуировали ТЦ
18:13
Кремль посмеялся над старушкой Клинтон
18:08
В Москве оцепили станцию метро из-за подозрительной сумки
17:46
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
17:26
Англичанка досмеялась до перелома позвоночника
17:26
Сколько Украина потратила на скандальное "Евровидение"
17:10
Почему в России постоянно растут цены на бензин
16:50
Путин признался в симпатии к Трампу
16:44
Валерий Сюткин откровенно о личной жизни
16:40
Актера из "Универа" арестовали за хранение наркотиков
16:36
Кровь младенцев спасет от рака
16:28
Киев нанес первый удар по "Газпрому"
16:24
Трамп ужесточил правила въезда в США
16:20
Известного артиста избили до полусмерти под Москвой
16:14
Звезда "Холостяка" умерла после борьбы с алкоголизмом
16:11
Rixos Premium Belek открыл двери в мир превосходного отдыха
15:50
Махачкалинец разогнал Mercedes до 257 км/ч (видео)
15:49
В Москве сильный ветер повалил рекламный щит на прохожего
15:46
У Водонаевой бурный роман с очень крутым музыкантом
15:28
В Москве из горящего офиса эвакуировали 200 человек
15:22
Роберто Манчини стал главным тренером "Зенита"
15:09
В России покончили с собой 720 детей
14:55
Стипендии в России хотят увеличить в несколько раз
14:50
Артисты Фоменко и Шумакова рассказали об отношениях
14:48
Никита Михалков предрек гибель Украины
14:39
В Подмосковье девушка заявила в полицию на вампира
14:25
У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе
14:20
Климова свела с ума мужчин снимком топлес
14:19
Волочкова в ярости из-за интимного скандала в Воронеже
14:14
Как Макрон плюнул в лицо Трампу
13:59
В какие дома переедут жители хрущевок
13:53
Владимир Вдовиченков стал отцом
13:45
Безработного задушила и оставила гнить в диване жена
13:40
Украина отвергла российских знаменитостей
13:39
150-килограммовая модель показала пикантное фото
13:36
НЛО над Уралом попало на видео
13:35
Оксана Фандера сделала интимную пластику
13:33
Ученые предсказали смерть писателей и хирургов
13:28
Барановская показала беременность Кудрявцевой
13:23
Почему сын выглядит старше Марии Шукшиной
13:05
Путин погуляет на дне рождения "личного повара"
12:58
Макрона выставили перед Путиным щенком
12:53
Незадачливый воришка застрял в дверях с награбленным
12:47
Больной раком Успенский рассказал о лечении
12:42
Ирину Шейк назвали отвратительной
12:20
Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера
12:08
Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
12:04
Киркоров помянул несчастную Шурыгину
12:02
"Газпром" пообещал наказать Киев за воровство
12:00
В "Сокольниках" открыли сезон мороженого
11:56
Трамп задумался о возвращении России собственности в США
11:48
В Москве объявлено новое штормовое предупреждение
11:46
Тест-драйв Infiniti QX30: убийца Mercedes GLA
11:44
Винокур оправдался за обман зрителей
11:33
Исинбаева показала повзрослевшую дочь
11:31
Виновных в крушении Ту-154 ищут среди живых офицеров
11:27
Бизнес-гороскоп на июнь
11:24
Прохор Шаляпин: Хочется выть от боли
11:10
Какой будет плотность и этажность районов реновации
11:10
Актера Владимира Носика обокрали мошенники
10:56
Тяжелая болезнь довела известного режиссера до инвалидности
10:52
У Украины отобрали последнюю гордость
10:50
Египетские фараоны оказались грузинами
10:42
Ипотека от Сбербанка подешевела
10:38
Силы оставили Милану Кержакову
10:20
Обама купил шикарный дом за 8 миллионов долларов
10:18
Рецензия на фильм Звягинцева "Нелюбовь"
10:08
Россиян упрекнули в обжорстве
10:04
Невеста боится перемен во внешности Баскова
09:53
В центре Москвы обокрали известную актрису
09:45
У "Победы" появится конкурент
09:44
Названы потери террористов от удара ВКС России
09:38
На Филиппинах 10 военных погибли от огня своих
09:29
В Поморье двое детей задохнулись из-за окурка
09:27
Представитель Госдепа проглотил язык перед камерами
09:19
У актрисы Веры Васильевой появилась дочь
09:12
Малкин и чернокожий хоккеист сцепились на льду (видео)
09:04
Больного раком Успенского доставили в больницу в Москве
08:50
Останки грибника нашли в муравейнике
08:46
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
08:46
Где живут российские звезды
08:42
Самоубийственные действия пилота Ту-154 восстановили по минутам
08:27
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
08:04
С какой погоды начнется лето в Москве
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
23:00
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой
22:33
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
21:58
Бесполезные и опасные лекарства "от сердца"
21:51
Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша (видео)
21:48
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Волочкова в ярости из-за интимного скандала в Воронеже
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Больной Евгений Осин молит о помощи
Общество

Флагман ВМС Украины списывают в утиль

Гетман Сагайдачный. Фото: wikipedia.org
Украинский военно-морской флот в 2018 году останется без флагманского фрегата "Гетман Сагайдачный". Причиной тому стал некачественный плановый ремонт корабля.
прочитано 421 раз

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук заявил, что 25-летний срок эксплуатации корабля истекает в 2018 году. "Мог бы служить и дольше – но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием", – цитирует его местное издание "Корреспондент".

ПО ТЕМЕ

Флагманский фрегат стал позором флота Украины

Украинский флот назвали гнилым металлоломом

Украина сорвала учения НАТО

По словам Гайдука, плановый ремонт кораблей такого класса проводится раз в два года, и в период с 2014 по 2016 год "Гетман Сагайдачный" проходил поддерживающий ремонт электромеханического оборудования и вооружения. Однако качество докового обслуживания кораблей оказалось низким, и из-за этого один из заявленных на ремонт дизель-генераторов, произведенных в России, вышел из строя еще на гарантии. Украинская прокуратура даже пыталась оштрафовать верфь, на которой проводилась починка электроники корабля.

Сергей Гайдук напомнил, что после раздела Черноморского флота СССР украинскому флоту "в наследство" досталось еще три корабля такого класса, однако они также уже были отправлены в утиль. По его словам, это произошло из-за неверных управленческих решений и нехватки денег у военного командования.

Вице-адмирал ВМСУ отметил, что ранее планировалось провести модернизацию "Сагайдачного", разместив на нем современную и адаптированную к стандартам НАТО технику. Однако с 2014 года судостроительная госпрограмма не финансируется, и "ежегодные обещания в виде государственных гарантий бесперспективны".

Напомним, в мае 2017 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что вскоре после ремонта на флагманском фрегате сломался дизельный двигатель. "Несмотря на нарушение условий контракта, Николаевская верфь не устранила дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока", – сообщили в ведомстве. Отметим, что корабль впервые был спущен на воду в 1992 году.

Автор: Олег Шивалов1 июня 2017, 20:56

комментарии

Политика

Провокации довели до истерики нестабильного Порошенко
Путин рассказал о доверии к личной охране
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
Захарова ударила по авторитету Меркель

Шоу-бизнес

Россияне возмущены непристойными фото Собчак
Звезду "Ворониных" уволили с работы
Дана Борисова о доме: Не хочется в этот кошмар возвращаться
Сколько Украина потратила на скандальное "Евровидение"

Проишествия

Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Англичанка досмеялась до перелома позвоночника

Lifestyle

Валерий Сюткин откровенно о личной жизни
Никита Михалков предрек гибель Украины
Больной раком Успенский рассказал о лечении
Рецензия на фильм Звягинцева "Нелюбовь"
Экономика

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Летом в силу вступит ряд новых законов
Общество

Максакова заговорила об убийстве Саакашвили

Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Шоу-бизнес

Почему сын выглядит старше Марии Шукшиной

Личная жизнь актрисы оказалась не менее причудливой, чем творческая
Шоу-бизнес

Владимир Вдовиченков стал отцом

Dni.Ru узнали о важном событии в жизни знаменитого артиста

Гороскоп

Гороскоп здоровья на июнь
Бизнес-гороскоп на июнь
Любовный гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня

Фоторепортажи

Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке

Спорт

Исинбаева показала повзрослевшую дочь
Теннисист расплакался во время матча из-за травмы (видео)
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Малкин и чернокожий хоккеист сцепились на льду (видео)

Регионы

Известного артиста избили до полусмерти под Москвой
НЛО над Уралом попало на видео
В Подмосковье девушка заявила в полицию на вампира
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru