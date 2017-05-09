В московских аэропортах массово отменяют рейсы

В московских аэропортах произошел транспортный коллапс. В воздушных гаванях случилась массовая задержка и отмена рейсов.

Так, в аэропорту Домодедово задержано четыре рейса. отменено – два, когда в Шереметьево вылетят с задержкой пассажиры 17 лайнеров, вылет еще пяти был отменен. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", Жуковский и Внуково работают без перебоев.