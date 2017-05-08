Мемориалу Неизвестного солдата исполнилось 50 лет

Торжественной церемонией у Кремлевской стены в Москве отметили 50-летие "объекта культурного наследия номер один" России – Мемориального ансамбля Могила Неизвестного солдата. Останки безымянного героя – защитника столицы были захоронены у Кремлевской стены в декабре 1966 года, в 25-летнюю годовщину разгрома немцев под Москвой.

Традиция создания подобных мемориальных ансамблей родилась еще в годы Первой мировой войны. Могилы неизвестных солдат появились в 1920 году в Лондоне и Париже – как дань памяти погибшим воинам, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Историк напомнил, что вопрос о создании общефедерального памятника Неизвестному солдату в Москве встал в 1966 году. "Большую роль сыграл Николай Егорычев, первый секретарь московского комитета партии, который обратился с идеей установить монумент у стен Кремля к председателю совета министров СССР Косыгину и генеральному секретарю Брежневу. Решение об установке памятника было принято. Однако была проблема – как выбрать неизвестного солдата", – отметил Мягков.

По словам директора РВИО, именно в тот момент под Москвой, в районе деревни Крюково, шла стройка нового города Зеленограда. Там нашли захоронения советских солдат. "Была проведена экспертиза останков — неизвестный солдат был в шинели, было ясно, что он рядовой, у него был ремень - что означало, что он не военнопленный, так как у пленных ремни отбирали. Он погиб на территории, где велись ожесточенные бои за оборону Москвы. Документов при нем не было обнаружено, так как тогда красноармейские книжки и солдатские медальоны были далеко не у всех по объективным причинам", – цитирует Мягкова РИА Новости.

Когда останки перевозили к Кремлю по Ленинградскому шоссе, на всем протяжении пути у дороги стояли люди, многие из них плакали. На Манежной площади был организован торжественный митинг, в котором участвовал маршал Константин Рокоссовский – командующий 16-й армией, в которой служил погибший неизвестный солдат. После митинга гроб перенесли в Александровский сад. А 8 мая 1967 года на этом месте был открыт мемориал, Вечный огонь зажег лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, рассказал историк.

8 мая в Москве у Кремлевской стены прошла торжественная церемония. В мероприятиях приняли участие члены Коллегии Минобороны России во главе с начальником Генштаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым. Они возложили к памятнику венок, а также почтили минутой молчания память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали ветераны-фронтовики. Завершилась церемония торжественным маршем роты почетного караула.