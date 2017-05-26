"Собеседник" получил претензии от фондов Елисеева

Досудебные претензии от фондов "Дар", "Орион" и "Соцгоспроект" получил еженедельник "Собеседник". Фондами руководит зампредправления Газпромбанка Илья Елисеев.

Претензии к газете "Собеседник" касаются недостоверной информации, опубликованной в нескольких статьях издания. Их направили ООО "Орион" – дочерняя компания фонда "Дар" – и фонд "Соцгоспроект".

По данным источника РБК, журналисты исказили информацию о статусе фондов, входящих в структуры "Дара", который позволяет им заниматься коммерческой деятельностью. Недостоверна также информация об аффилированности указанных фондов, их структур и управляемых ими активов с какими-либо государственными служащими, выводы издания о законности и обоснованности размера арендной ставки для охотничьего хозяйства ООО "Орион" (дочерняя компания Фонда "Дар"). Не соответствует действительности и утверждение о вырубках деревьев на территории памятника природы "Кедровая роща" на берегу Волги.

Глава фондов "Дар" и "Соцгоспроект" Илья Елисеев в начале апреля пригрозил судом создателям фильма ФБК о Медведеве "Он вам не Димон", а также всем, кто распространяет эту "кинопродукцию". "И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы работаем в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации", — заявил Елисеев.

Руководитель фонда признал, что обращение в суд может способствовать "раскрутке определенных персонажей". На вопрос журналистов о том, почему он сразу не прокомментировал фильм ФБК, Елисеев тогда заявил, что "не желает во всем этом пачкаться".

Как сообщили агентству РБК источники в одном из фондов, юристы рассчитывают прийти к согласию с изданием по поводу опубликованных газетой некорректных сведений. "Собеседнику" направлены исчерпывающие объяснения. Если же позицию фондов до редакции донести не удастся, фонды буду отстаивать свою правоту в суде.