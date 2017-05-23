Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами
Журналисты РБК получили комментарии от всех участников многоступенчатой сделки по передаче Алишером Усмановым активов на 50 миллионов долларов фонду "Соцгоспроект". Глава "Группы Ист Инвест" Илья Гаврилов сообщил, что в 2010 году его компания действительно продала миллиардеру участок на Рублевке.
"Усманов хотел расширить свою резиденцию и обратился ко мне с предложением продать участок в 12 гектаров, граничащий с ним. Я говорю: я не могу его продать, потому что я его осваиваю, у меня есть договоренность с "Соцгоспроектом" Ильи Елисеева. К этому времени мы уже два года занимались этим проектом", – рассказал Гаврилов.
По его словам, на этой земле он с Елисеевым планировал реализовать девелоперский проект, на котором они собирались заработать минимум 80 миллионов долларов. Гаврилов выставил миллиардеру условие – урегулировать вопрос с фондом Елисеева. Усманов договорился с "Соцгоспроектом" о хорошей, по словам Гаврилова, компенсации и после этого земля была продана Усманову.
Согласно договору купли-продажи от 2 ноября 2010 года, с копией которого ознакомился РБК, Усманов лично заплатил "Группе Ист Инвест" 60 миллионов рублей по кадастровой стоимости.
Илья Елисеев через своего представителя подтвердил, что в рамках договоренности с Гавриловым его фонд брал на себя обязательства по финансированию проекта на Рублевке с последующим развитием девелоперского бизнеса. Сумма инвестиций со стороны "Соцгоспроекта", по его словам, должна была составить около 20 миллионов долларов.
В итоге фонду так и не удалось реализовать проект, несмотря на большие затраты и в качестве компенсации "Соцгоспроект" получил актив, стоимость которого была эквивалентна сумме, которую фонд предполагал выручить от реализации проекта. Речь идет об участке и доме в Знаменском, которые в расследовании ФБК названы взяткой. Договор пожертвования этого имущества был заключен между фондом "Соцгоспроект" и Усмановым 9 июля 2010 года. Журналисты РБК также ознакомились с его копией.
"В конечном итоге каждый получил то, что он хотел", — так Алишер Усманов описал эту трехстороннюю сделку в своем недавнем видеообращении к Алексею Навальному.
Скандальный блогер, чью вину, к слову, признал суд, тем временем, молчит и, похоже, не собирается отвечать за свои слова. Факты, которые несколько дней назад изложил его заочный визави Алишер Усманов, а сейчас и документально подтвердили партнеры бизнесмена – вещь упрямая. Но Алексей Навальный, сам затеявший скандальное и, как выяснилось, голословное расследование, решил отсидеться ввиду того, что ему и сотрудникам его Фонда борьбы с коррупцией просто нечего сказать.
А, между тем, в статье РБК приведены конкретные финансовые выкладки, а автор материала подтверждает, что видел соответствующие документы, сказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. "И что же Навальный? А Навальный и его представители позорно отказались от комментариев! Казалось бы, вот вам конкретика – боритесь с коррупцией доказательно… Однако доказательств у Навального, по всей видимости нет… Что же он представит суду по иску Усманова на следующей неделе? Видимо, только то, что в чем так поднаторел – демагогию и больше ничего, – заключил Делягин.
Напомним, что блогер Алексей Навальный признан виновным по уголовному делу о растрате 16 миллионов рублей компании "Кировлес" во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году и приговорен к пяти годам заключения. Позже приговор был заменен на условный. В мае 2017 года дело было пересмотрено, однако Кировский областной суд прежнее решение оставил в силе.
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