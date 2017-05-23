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Общество

Расследование Навального опровергли неоспоримыми фактами

Алексей Навальный, Алишер Усманов. Фото: Dni.Ru
Журналистам предоставили документы, подтверждающие законность сделки, прозрачность которой поставил под сомнение блогер Алексей Навальный. Илья Гаврилов и Илья Елисеев в пух и прах разбили фантазии, изложенные в расследовании возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией.
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Журналисты РБК получили комментарии от всех участников многоступенчатой сделки по передаче Алишером Усмановым активов на 50 миллионов долларов фонду "Соцгоспроект". Глава "Группы Ист Инвест" Илья Гаврилов сообщил, что в 2010 году его компания действительно продала миллиардеру участок на Рублевке.

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"Усманов хотел расширить свою резиденцию и обратился ко мне с предложением продать участок в 12 гектаров, граничащий с ним. Я говорю: я не могу его продать, потому что я его осваиваю, у меня есть договоренность с "Соцгоспроектом" Ильи Елисеева. К этому времени мы уже два года занимались этим проектом", – рассказал  Гаврилов.

По его словам, на этой земле он с Елисеевым планировал реализовать девелоперский проект, на котором они собирались заработать минимум 80 миллионов долларов. Гаврилов выставил миллиардеру условие – урегулировать вопрос с фондом Елисеева.  Усманов договорился с "Соцгоспроектом" о хорошей, по словам Гаврилова, компенсации и после этого земля была продана Усманову.

Согласно договору купли-продажи от 2 ноября 2010 года, с копией которого ознакомился РБК, Усманов лично заплатил "Группе Ист Инвест" 60 миллионов рублей по кадастровой стоимости.

Илья Елисеев через своего представителя подтвердил, что в рамках договоренности с Гавриловым его фонд брал на себя обязательства по финансированию проекта на Рублевке с последующим развитием девелоперского бизнеса. Сумма инвестиций со стороны "Соцгоспроекта", по его словам, должна была составить около 20 миллионов долларов.

В итоге фонду так и не удалось реализовать проект, несмотря на большие затраты и в качестве компенсации "Соцгоспроект" получил актив, стоимость которого была эквивалентна сумме, которую фонд предполагал выручить от реализации проекта. Речь идет об участке и доме в Знаменском, которые в расследовании ФБК названы взяткой. Договор пожертвования этого имущества был заключен между фондом "Соцгоспроект" и Усмановым 9 июля 2010 года. Журналисты РБК также ознакомились с его копией.

"В конечном итоге каждый получил то, что он хотел", — так Алишер Усманов описал эту трехстороннюю сделку в своем недавнем видеообращении к Алексею Навальному.


Скандальный блогер, чью вину, к слову, признал суд, тем временем, молчит и, похоже, не собирается отвечать за свои слова. Факты, которые несколько дней назад изложил его заочный визави Алишер Усманов, а сейчас и документально подтвердили партнеры бизнесмена – вещь упрямая. Но Алексей Навальный, сам затеявший скандальное и, как выяснилось, голословное расследование, решил отсидеться ввиду того, что ему и сотрудникам его Фонда борьбы с коррупцией просто нечего сказать.

А, между тем, в статье РБК приведены конкретные финансовые выкладки, а автор материала подтверждает, что видел соответствующие документы, сказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. "И что же Навальный? А Навальный и его представители позорно отказались от комментариев! Казалось бы, вот вам конкретика – боритесь с коррупцией доказательно… Однако доказательств у Навального, по всей видимости нет… Что же он представит суду по иску Усманова на следующей неделе? Видимо, только то, что в чем так поднаторел – демагогию и больше ничего, – заключил Делягин.

Напомним, что блогер Алексей Навальный признан виновным по уголовному делу о растрате 16 миллионов рублей компании "Кировлес" во время работы советником губернатора Кировской области в 2009 году и приговорен к пяти годам заключения. Позже приговор был заменен на условный. В мае 2017 года дело было пересмотрено, однако Кировский областной суд прежнее решение оставил в силе.


Автор: Александр Комаров23 мая 2017, 20:06

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