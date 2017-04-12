Усманов подаст на Навального в российский суд

Алишер Усманов предъявит главе ФБК Алексею Навальному иск о клевете. Бизнесмен считает операции с недвижимостью, фигурирующие в обвинениях политика, коммерческими сделками, а не взяткой.

Передача особняка на Рублевке фонду под управлением однокурсника премьер-министра Дмитрия Медведева – обычная коммерческая сделка, заявляет миллиардер. Усманов сообщил, что ему необходимо было расширить свои владения, так что он обменял усадьбу на 12 гектаров земли, которая принадлежала "Соцгоспроекту" и находилась рядом с его домом.

Речь идет об усадьбе в Знаменском. В так называемом расследовании "Он вам не Димон" ФБК Алексея Навального оценил ее стоимость в 5 миллиардов рублей. Усманов отметил, что 12 гектаров на Рублевке стоят около 50 миллионов долларов, а участок принадлежавшей ему земли в четыре гектара и расположенный на нем дом – примерно 45-50 миллионов.

"Так что баланс примерно 50 на 50. Они (фонд "Соцгоспроект") сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. Я давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках", – заявил предприниматель в интервью газете "Ведомости".

Усманов сообщил, что знаком с главой "Соцгоспроекта" и ряда других благотворительных фондов Ильей Елисеевым – однокурсником премьера Дмитрия Медведева. "Знаю Илью Елисеева. Вместе выпивали", – сказал Усманов. И уточнил, что "прекрасно знал" Елисеева со времен работы гендиректором "Газпроминвестхолдинга".

Предприниматель пояснил, что в девелоперский проект Елисееву с партнерами надо было бы вкладывать много средств. А по обмену они получили хороший готовый дом – так что сделка выгодна обеим сторонам, уверен бизнесмен. Опрошенные изданием риэлторы считают эту оценку приблизительно верной: в долгосрочной перспективе на застройке 12 гектаров можно было хорошо заработать, но для этого нужно было на несколько лет заморозить в строительстве несколько десятков миллионов долларов. А с учетом кризиса это было далеко не всем под силу. Информацию о сделке с Усмановым подтвердил журналистам и Елисеев.

Согласно опубликованному в начале марта материалу ФБК Алексея Навального, фонд "Соцгоспроект", председателем наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева Илья Елисеев, получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе в Подмосковье. Передачу имущества "Соцгоспроекту" Навальный назвал взяткой – поскольку недвижимость якобы использовалась в дальнейшем в качестве резиденции премьер-министра.

Усманов, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о том, как в дальнейшем использовался особняк. "Я этого не знаю. Елисеев хотел там сделать представительский дом. В том виде, в котором дом был передан, он был непригоден к использованию, и я его еще некоторое время достраивал, это было частью наших коммерческих договоренностей", – сказал бизнесмен.

"Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ. Разъяснили бы, что интересующий его договор был частью сделки, касающейся другого участка фонда под руководством господина Елисеева", – заявил журналистам миллиардер. Усманов намерен подать на Навального в суд российской юрисдикции, предъявив иск о клевете. Если же оппозиционер, как пообещал, направит встречный иск в западные суды, предприниматель готов и там отстаивать свою честь.