Для временно проживающих в России ввели визы

Госдума в пятницу, 26 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому вводится новый вид российской визы для временно проживающих на территории страны. Такой документ будет выдаваться иностранцам на срок до четырех месяцев, если территориальный орган МВД даст согласие на временное проживание в России, передает "Интерфакс".