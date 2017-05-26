Америке предрекли ядерную катастрофу

В США ученые из Принстонского университета обвинили в халатности Комиссию по ядерной регламентации (NRC). Специалисты уверены, что из-за ее действий возросла угроза пожаров на АЭС.

По словам экспертов, NRC опиралась на ошибочный анализ, чтобы оправдать отказ принять меры для защиты жителей Соединенных Штатов от возможного "катастрофического ядерного пожара" на любом из реакторов по всей стране. Ученые предупредили о последствиях, которые могут быть значительно серьезнее, чем радиоактивные выбросы при аварии на "Фукусиме" в Японии в 2011 году, передает Science Daily.

На многих американских АЭС топливо находится в непосредственной близости от ядерных отходов. По мнению старшего научного сотрудника Принстонской программы по науке и глобальной безопасности Фрэнка фон Хиппеля, ядерная промышленность, в том числе через конгресс, оказывает давление на NRC, чтобы свести к минимуму информацию о последствиях возможных пожаров. Специалист уверен: они опасаются закрытия большинства атомных электростанций.

Исследователи предупредили, что возгорание могут спровоцировать теракт или мощное землетрясение. Согласно расчетам Хиппеля, если ЧП случится на одной из старейших АЭС в городе "Пич-Боттом", радиация распространится на площади 50 тысяч квадратных километров. Масштабы трагедии будут колоссальными: придется эвакуировать восемь миллионов человек, а финансовые убытки составят два триллиона долларов.