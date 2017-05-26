Америке предрекли ядерную катастрофу

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Звездные отпрыски простились со школой
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:30
Глава Пермского края встретился с местными бизнесменами
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Общество

Америке предрекли ядерную катастрофу

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralf Kunstmann
В США ученые из Принстонского университета обвинили в халатности Комиссию по ядерной регламентации (NRC). Специалисты уверены, что из-за ее действий возросла угроза пожаров на АЭС.
прочитано 243 раза

По словам экспертов, NRC опиралась на ошибочный анализ, чтобы оправдать отказ принять меры для защиты жителей Соединенных Штатов от возможного "катастрофического ядерного пожара" на любом из реакторов по всей стране. Ученые предупредили о последствиях, которые могут быть значительно серьезнее, чем радиоактивные выбросы при аварии на "Фукусиме" в Японии в 2011 году, передает Science Daily.

ПО ТЕМЕ

Что произойдет в случае падения самолета на АЭС

Тайна второго Чернобыля

Как выглядит Фукусима спустя пять лет

На многих американских АЭС топливо находится в непосредственной близости от ядерных отходов. По мнению старшего научного сотрудника Принстонской программы по науке и глобальной безопасности Фрэнка фон Хиппеля, ядерная промышленность, в том числе через конгресс, оказывает давление на NRC, чтобы свести к минимуму информацию о последствиях возможных пожаров. Специалист уверен: они опасаются закрытия большинства атомных электростанций.

Исследователи предупредили, что возгорание могут спровоцировать теракт или мощное землетрясение. Согласно расчетам Хиппеля, если ЧП случится на одной из старейших АЭС в городе "Пич-Боттом", радиация распространится на площади 50 тысяч квадратных километров. Масштабы трагедии будут колоссальными: придется эвакуировать восемь миллионов человек, а финансовые убытки составят два триллиона долларов.

Автор: Людмила Фоканова26 мая 2017, 10:32

комментарии

Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

В жизни супругов произошли большие изменения
Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду

Футболист уже воспитывает шестилетнего Криштиану-младшего, рожденного суррогатной матерью
Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина выразила свою просьбу в Сети

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Звездные отпрыски простились со школой
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru