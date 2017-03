Тайна второго Чернобыля

На основе обнародованных документов есть предположение, что власти СССР скрывали катастрофу, по масштабам превосходящую Чернобыльскую. Насколько загрязнение повлияло на здоровье жителей Казахстана, неизвестно.

В документах говорится о серьезном загрязнении местных полей и выращенного на них урожая во время ядерных испытаний под Семипалатинском, сообщает New Scientist.

В отчете Института биофизики Академии медицинских наук СССР, составленный в 1957 году по итогам обследования жителей Семипалатинской области Казахской ССР говорится о том, что еще в том году возле Усть-Каменогорска были следы загрязнения почвы и растительного покрова радионуклидами. Местных колхозников перевели на диету из привозных продуктов, и следы радионуклидов в их анализах исчезали.

Из этого СМИ сделало вывод, что причиной их появления были активные испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Однако сами рассекреченные документы данных об остром влиянии несколько повышенного уровня радионуклидов на здоровье не содержит.

A first look at a secret report shows that Moscow scientists studied the impacts of nuclear bomb tests on civilians https://t.co/NKNcV6NgrC pic.twitter.com/VJMgZMSnZH