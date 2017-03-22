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Общество

Тайна второго Чернобыля

Семипалатинск. Фото: wikipedia.org
Рассекреченные советские документы указывают на серьезное радионуклидное загрязнение почв и полей в советском Казахстане в 50-х годах 20 века. Материалы посвящены расследованию последствий ядерных испытаний.
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На основе обнародованных документов есть предположение, что власти СССР скрывали катастрофу, по масштабам превосходящую Чернобыльскую. Насколько загрязнение повлияло на здоровье жителей Казахстана, неизвестно.

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В документах говорится о серьезном загрязнении местных полей и выращенного на них урожая во время ядерных испытаний под Семипалатинском, сообщает New Scientist.

В отчете Института биофизики Академии медицинских наук СССР, составленный в 1957 году по итогам обследования жителей Семипалатинской области Казахской ССР говорится о том, что еще в том году возле Усть-Каменогорска были следы загрязнения почвы и растительного покрова радионуклидами. Местных колхозников перевели на диету из привозных продуктов, и следы радионуклидов в их анализах исчезали.

Из этого СМИ сделало вывод, что причиной их появления были активные испытания ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. Однако сами рассекреченные документы данных об остром влиянии несколько повышенного уровня радионуклидов на здоровье не содержит.

Также западные журналисты считают, что на основе отчета можно говорить катастрофе, вчетверо превышающей Чернобыльскую. В статье упоминаются слова бывшего работника Бруцеллезного диспансера № 4 Константина Гусева. Сообщается, что он видел позднее уничтоженные документы о том, что в 1956 году в Усть-Каменогорске с симптомами поражения радиацией было госпитализировано 637 человек. После Чернобыля число госпитализированных с подобными признаками было вчетверо меньше.

Автор: Людмила Фоканова22 марта 2017, 21:30

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