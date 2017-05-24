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Общество

Вампиры заводят "подружек" из корысти

Кадр из фильма "Сумерки"
Ученые выяснили, что летучие мыши-вампиры заводят "подружек" для того, чтобы использовать их как "доноров" крови. Проблема с пищей возникает у них тогда, когда их мать или одна из сестер долгое время отсутствуют.
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Причину "дружбы" летучих мышей с неродственными особями объяснил сотрудник Смитсоновского института изучения тропиков в Панаме Джерри Картер. По его словам, социальные связи помогают им выживать, когда они теряют одного из главных "доноров" крови.

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"Возникает вопрос, зачем им нужно поддерживать связи с подружками?  Большое количество друзей укрепляет их социально-"пищевую" сеть", – цитирует ученого журнал Biology Letters. Несмотря на то, что большинство летучих мышей питается насекомыми и фруктами, есть и исключения.

На сегодняшний день известно шесть семейств рукокрылых, в том числе и одно семейство мышей-вампиров, которые питаются плотью или кровью позвоночных. Они часто переходят с крови диких птиц и животных на кровь домашнего скота и даже людей из-за массовой вырубки лесов и других экологических проблем. При этом почти все они живут в тропиках Южной Америки. 

Ученые считают, что если бы мыши-вампиры были одиночками, им грозила бы смерть, поскольку кровь птиц и млекопитающих для них является очень скудным источником калорий. А коллективный образ жизни помогает этим животным не погибнуть голодной смертью.

Специалисты в рамках своего исследования в течение четырех лет наблюдали за поведением коллектива из тридцати мышей-вампиров. Как оказалось, "подружки" по стае играют две важных роли – они не только помогают прокормиться сородичам, но и  успокаивают их, когда она обнаруживают, что мать или сестра куда-то пропали. Примечательно, что схожим образом устроены популяции других социальных животных, в том числе людей и приматов.

Автор: Людмила Фоканова24 мая 2017, 11:58

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