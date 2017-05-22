В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения

Знаменитый своим огромным животом макак из Бангкока разжирел на подачках туристов. Чтобы спасти макака-резуса от последствий хронического переедания, сначала пришлось его долго ловить.

Бангкокскую знаменитость известным сделал его живот. Брюхо обжоры составляло не менее половины остального тела обезьянки, сообщает издание Khao Sod.

Туристы и местные сердобольные жители постоянно подкармливали макака, получившего прозвище "Дядя Толстяк". В итоге достопримечательность настолько разжирел, что живот обезьяны стал мешать передвижениям животного, а ветеринары всерьез обеспокоились состоянием его здоровья.

Вести о "Дяде Толстяке" дошли даже до тайского правительства. оттуда и поступила команда во что бы то ни стало изловить обжору.

"Пока животное не похудеет, его будут кормить только зелеными овощами, фруктами с низким содержанием сахара и белковыми продуктами с низким содержанием жира. В сутки обезьяна будет получать не более 400 граммов пищи. Кроме того, ее заставят активнее двигаться", – сообщило позже Министерство национальных парков и охраны природы Таиланда.

Ко всему прочему Дядя Толстяк оказался местным авторитетом: вожаком стаи. Строгим, но справедливым: часть своей еды он отдавал молодняку.

Uncle Fatty: Obese Monkey Shows Dangers of Human Food https://t.co/y4XSnngDvf pic.twitter.com/rSUWGyjE8b — Live Science (@LiveScience) 4 мая 2017 г.

После того, как "авторитета" удалось отловить, серьезных заболеваний у него обнаружено не было. Обезьянка оказалась просто обжорой. Диабет и порок сердца, настигающие толстяков чаще всего, у Дяди Толстяка обнаружены не были.

Средний вес макак-резусов в норме составляет около восьми килограммов. Дядя Толстяк норму превысил втрое.