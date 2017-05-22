В Таиланде закормленную туристами макаку спасают от ожирения
Бангкокскую знаменитость известным сделал его живот. Брюхо обжоры составляло не менее половины остального тела обезьянки, сообщает издание Khao Sod.
Туристы и местные сердобольные жители постоянно подкармливали макака, получившего прозвище "Дядя Толстяк". В итоге достопримечательность настолько разжирел, что живот обезьяны стал мешать передвижениям животного, а ветеринары всерьез обеспокоились состоянием его здоровья.
Вести о "Дяде Толстяке" дошли даже до тайского правительства. оттуда и поступила команда во что бы то ни стало изловить обжору.
खाण्यासाठी जगणं हाच मूलमंत्र, थायलंडमधील लठ्ठ माकड 'अंकल फॅटी' सोशल मीडियावर व्हायरल https://t.co/uad4KT71OQ #UncleFatty pic.twitter.com/gDhLfXabbz— ABP माझा (@abpmajhatv) 4 мая 2017 г.
"Пока животное не похудеет, его будут кормить только зелеными овощами, фруктами с низким содержанием сахара и белковыми продуктами с низким содержанием жира. В сутки обезьяна будет получать не более 400 граммов пищи. Кроме того, ее заставят активнее двигаться", – сообщило позже Министерство национальных парков и охраны природы Таиланда.
Free my bro Uncle Fatty pic.twitter.com/4XAK6NL2tv— ������ (@e_lleonart_85) 29 апреля 2017 г.
Ко всему прочему Дядя Толстяк оказался местным авторитетом: вожаком стаи. Строгим, но справедливым: часть своей еды он отдавал молодняку.
Uncle Fatty: Obese Monkey Shows Dangers of Human Food https://t.co/y4XSnngDvf pic.twitter.com/rSUWGyjE8b— Live Science (@LiveScience) 4 мая 2017 г.
После того, как "авторитета" удалось отловить, серьезных заболеваний у него обнаружено не было. Обезьянка оказалась просто обжорой. Диабет и порок сердца, настигающие толстяков чаще всего, у Дяди Толстяка обнаружены не были.
Средний вес макак-резусов в норме составляет около восьми килограммов. Дядя Толстяк норму превысил втрое.
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