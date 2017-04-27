Украине предложили новый алфавит

В Сети опубликован проект латинского алфавита для украинского языка. Авторы инициативы утверждают, что предложенные ими изменения станут первым шагом к английскому как универсальному языку общения.

Опубликованный на портале "На часi" "Манифест украинской латиницы" написан целиком украинскими буквами. В нем сохранена украинская буква ї, однако мягкий знак предлагается заменять апострофами. При этом в сам алфавит положена кириллица, поэтому он начинается не так, как в языках стран Запада (A, B, C, D), а "A, B, V, G".

Как отмечает портал "Вести-Украина", первые тексты латиницей на Украине датируются XVI-XVII веками. В XIX-XX веках латиница была в ходу у бюрократии Галиции, которая тогда находилась под властью Австро-Венгерской империи. Кроме того, в январе 2010 года правительство Украины издало постановление о правилах транслитерации украинского алфавита латиницей, которые применяются для выдачи заграничных паспортов.

Дискуссии о возможности перехода украинского языка на латиницу идут уже давно. У идеи есть как сторонники, так и противники. Так, в апреле 2017 года о необходимости перехода на латиницу заявил львовский журналист Остап Дроздов. В поддержку этой меры высказывались также пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Станислав Речинский и политик Геннадий Балашов.

Напомним, ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что не способных выучить украинский нужно отправить в гетто. "Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм", – сказал музыкант. Он добавил, что каждый человек должен разговаривать на официальном языке той страны, в которой он проживает.





Однако больше всего общественность шокировало не это. Народный артист Украины заявил, что пора бы для всех незнающих... создать специальный концлагерь. "Нужно их изолировать, потому что они социально опасны, нужно создать гетто для них", – сказал артист.

